Suisse : Vote électronique: ouverture de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation consacrée à la restructuration de la phase d’essai du vote électronique.

Le Conseil fédéral relance une phase d’essai du vote électronique. Il a décidé mercredi d’ouvrir en ce sens la procédure de consultation consacrée à sa restructuration. But: créer un nouveau fondement, stable, en vue de la future phase d’essai. La consultation se terminera le 18 août 2021.

Le mandat pour ce projet avait été confié à la Chancellerie fédérale en décembre 2020, quand ce dernier avait non seulement donné le coup d’envoi de la restructuration des essais de vote électronique, mais aussi fixé les objectifs de cette restructuration; à savoir permettre aux cantons de mener à nouveau des essais de vote électronique moyennant la mise en œuvre notamment de mesures de sécurité. Les exigences remaniées figurent dans le projet mis en consultation, lequel tient compte des leçons tirées de la phase d’essai écoulée, précise Berne dans son communiqué.

Pour cette restructuration, il est prévu d’utiliser de nouveaux instruments, tels que des programmes de «bug bounty» – les personnes fournissant de précieuses informations seront récompensées financièrement. Le Conseil fédéral prévoit aussi que le pourcentage maximal d’électeurs pouvant participer à des essais de vote électronique sera de 30 % au niveau cantonal et de 10 % au niveau national. Le votre sera en outre proposé en plus en «accès privilégié» aux Suisses de l’étranger et aux handicapés.