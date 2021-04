États-Unis : Vote historique attendu au Congrès pour réparer les torts de l’esclavage

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, s’apprête à voter un texte instaurant une compensation financière pour réparer les méfaits de l’esclavage. Le sort de la loi au Sénat reste incertain.

Ce projet de loi vise à créer une commission d’experts chargés de faire des propositions sur l’indemnisation par le gouvernement des descendants des quelque quatre millions d’Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865, date de l’abolition de l’esclavage. Il s’attaque à «l’injustice, la cruauté, la brutalité et l’inhumanité fondamentale de l’esclavage» et aux disparités dont souffre encore aujourd’hui la minorité noire américaine.