Suisse : Vote sur l’alcool à la Migros, c’est parti mais la résistance est grande

Depuis lundi, les coopérateurs doivent dire dans les urnes s’ils acceptent que le géant orange vende à son tour bières, vins et liqueurs. Les associations de santé n’en veulent pas, craignant pour les jeunes et les personnes à risque.

«Oui ou non, approuvez-vous la levée de l’interdiction de la vente d’alcool dans les filiales Migros?» Quelque 2,3 millions de coopératrices et coopérateurs du géant orange sont appelés à se prononcer sur ce scrutin aux allures de votation fédérale. Ils ont été priés de glisser leur bulletin de vote dans les urnes placées dans les magasins ou à l’envoyer gratuitement par courrier postal jusqu’au 4 juin

Majorité des deux tiers à atteindre

Depuis près d’un siècle , la vente de bière, vin et spiritueux est interdite dans les filiales des coopératives, rappelle Migros. Si au moins deux tiers des votes sont en faveur du «oui», alors Migros proposera à l’avenir des boissons alcoolisées dans ses magasins, ses restaurants et ses Take Away. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, rien ne changera. À noter que dans certaines coopératives, comme à Genève, une moitié suffira pour que le détaillant puisse placer des bouteilles de chasselas en tête de gondole.

Du côté des partisans, on avance que la clientèle préfère faire toutes ses courses au même endroit sans devoir aller ailleurs pour trouver une bouteille. De plus, l’époque a changé et l’interdiction voulue à l’époque par le fondateur s’inscrivait dans un contexte social différent. En outre, l’alcool est aujourd’hui consommé avec modération, et non comme il y a un siècle, quand il n’y avait pas d’assurances sociales. Il s’agit donc de ne plus infantiliser la clientèle. Enfin, vendre de l’alcool permettrait au géant orange de ne pas être désavantagée par rapport à la concurrence.