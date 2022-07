Tunisie : Vote sur une Constitution très critiquée

La Tunisie, confrontée à de graves difficultés économiques, aiguisées par le Covid et la guerre en Ukraine dont elle dépend pour ses importations de blé, est aussi très polarisée depuis que le président s’est emparé de tous les pouvoirs il y a un an, arguant de l’ingouvernabilité du pays. La participation est le principal enjeu du référendum, où le oui a de fortes chances de l’emporter, les grands partis d’opposition dont le mouvement d’inspiration islamiste Ennahdha ayant appelé leurs électeurs à s’abstenir.

«Fraude au référendum»

Vers la dictature?

Cette nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Saied, accorde de vastes pouvoirs au chef de l’Etat, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. Le président désigne le chef du gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Il peut soumettre au Parlement des textes législatifs qui ont «la priorité». Une deuxième chambre représentera les régions, en contrepoids à l’Assemblée des représentants (députés) actuelle.

L’opposition et de nombreuses ONG ont dénoncé une Constitution «taillée sur mesure» pour Saied, et le risque de dérive autoritaire d’un président n’ayant de comptes à rendre à personne. Sadok Belaïd, le juriste chargé par Saied d’élaborer la nouvelle Constitution, a désavoué le texte final, estimant qu’il pourrait «ouvrir la voie à un régime dictatorial». L’opposition a appelé au boycott du scrutin, invoquant un «processus illégal» et sans concertation.

Le nouveau texte «donne presque tous les pouvoirs au président et démantèle tous les systèmes et institutions pouvant le contrôler», a dit lundi à l’AFP Said Benarbia, directeur régional de la Commission internationale des juristes CIJ. Il lui donne «davantage de pouvoirs que la Constitution de 1959», élaborée sous Habib Bourguiba, en supprimant la séparation des pouvoirs et «un pouvoir judiciaire subordonné à l’exécutif».