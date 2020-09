États-Unis : Vote topless et piratage: les insolites de la campagne US

La course à la Maison-Blanche s’accompagne de moments insolites, dans une Amérique en campagne pour l’élection présidentielle du 3 novembre.

Vote topless

Coup de froid

Kamala bien lacée

La séquence a été largement relayée sur les réseaux sociaux, suffisamment pour que l’équipe de campagne du candidat démocrate saute sur l’occasion et propose à la vente un nouveau t-shirt, illustré de paires de Converse et des célèbres lunettes Aviator de Joe Biden.

Chercher des poux

«J’ai commencé à recevoir des appels, des messages, des mails et des commentaires sur Yelp qui disaient espérer que je fasse faillite et que j’échoue», a raconté la gérante du salon sur la chaîne Fox News. Elle a donc préféré mettre fin à son activité, mais non sans avoir récolté au passage plus de 330'000 dollars de donations pour ouvrir un nouveau salon.