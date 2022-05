Scrutin : Voter par correspondance: payant ou pas selon les cantons

Selon la commune ou le canton, il faut payer un timbre pour renvoyer son bulletin de vote par la poste. Et certaines communes paient même l’amende à La Poste pour les envois non affranchis.

Dans le canton de Vaud, le citoyen doit affranchir lui-même l’envoi. vd.ch

Le fédéralisme montre un patchwork de pratiques concernant le vote par correspondance et la transmission des enveloppes aux bureaux de vote. Dans neuf cantons (donc uniquement Genève côté romand), les enveloppes sont pré-affranchies. Dans six cantons (dont le Valais, Vaud, Neuchâtel et le Jura côté romand), le citoyen qui vote doit apposer lui-même un timbre. Dans onze cantons (dont Fribourg), la pratique varie d’une commune à l’autre, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Ce que beaucoup ignorent, c’est que, dans certains endroits, même les envois non affranchis sont pris en compte. Les communes paient les amendes de La Poste et le vote est ainsi quand même comptabilisé. C’est le cas par exemple en ville de Berne, en ville de Soleure et à Allschwil (BL).

Pas toujours un timbre sous la main

Certains cantons deviennent plus généreux et vont offrir des enveloppes pré-affranchies aux votants. C’est le cas des Grisons ou de la Ville de Lucerne. La pandémie a contribué à ce changement de mentalité. À Lucerne, le vote par correspondance a été gratuit lorsque sévissait le coronavirus, et ce service a été très apprécié par les électeurs. Enfin, de nombreuses communes installent des urnes qui accueillent les votes dès que les bulletins ont été envoyés aux citoyens.

Selon le quotidien alémanique, dans certains endroits, le vote par correspondance représente 90% de la participation. Et, selon deux études scientifiques, si la prise en charge des frais de port des envois contenant les votes était généralisée, le taux de participation serait encore plus élevé. Car bon nombre de personnes n’ont plus, comme par le passé, un stock de timbres à la maison.