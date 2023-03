Journée de la bonne action: Votre association oeuvre pour le bien? Inscrivez-vous ici

Le samedi 6 mai 2023 aura lieu pour la quatrième fois la Journée de la bonne action. Sous la devise «Faire de bonnes actions ensemble», petits et grands, enfants, familles, associations et organisations, collaborateurs Coop et célébrités suisses font chaque année ce jour-là le bien autour d’eux dans toutes les régions de Suisse. À cette occasion, nous recherchons des associations et des organisations qui font une différence par leur travail d’utilité publique.