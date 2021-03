Réalité virtuelle : Votre avatar adoptera vos mimiques sans décalage

La coentreprise de HTC et de Valve a dévoilé un accessoire inédit pour capturer avec précision et promptitude les mouvements du bas du visage.

Les adeptes de la plateforme sociale virtuelle VRChat apprécieront peut-être. Vive Enterprise a dévoilé un module novateur capable de relever 38 mouvements du visage répartis entre les lèvres, la mâchoire, les dents, la langue, le menton et les joues. L’accessoire devrait permettre à son porteur de retrouver ses expressions faciales fidèlement dans son personnage de fiction et en quasi temps réel. Les mouvements des lèvres devraient rester synchronisés avec le son de la voix, le fabricant promettant un temps de réponse inférieur à 10 millisecondes.

Capteurs corporels mis à jour

La coentreprise appartenant à HTC et Valve a également sorti la troisième génération de ses capteurs à placer sur les différentes parties du corps. Vendu également 149 fr. la pièce, le nouvel accessoire est plus léger que son prédécesseur et revendique une autonomie de 7 heures.