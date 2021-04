REPORTERENERGIE - Votre commune est-elle vraiment «verte»?

Connaissez-vous Isenthal (UR), Onnens (VD) et Saas-Fee (VS)? La localité valaisanne est bien évidemment réputée pour être une agréable station de sports d’hiver, mais peu de gens savent en revanche qu’à Saas-Fee, une voiture sur dix fonctionne actuellement à l’électricité, ce qui en fait la commune suisse de référence en la matière.

Onnens, pour sa part, est en avance dans la production d’énergie solaire: plus de 68% du potentiel solaire des toits y est utilisé. Et Isenthal? La commune située sur les bords du lac des Quatre-Cantons est leader en matière de chauffage renouvelable: 89,5% des bâtiments sont équipés d’un système de chauffage utilisant des énergies renouvelables!

Les villes sont à la traîne

Des données similaires ont certes déjà été collectées par le passé. «Toutefois, le ReporterEnergie améliore considérablement les choses, tant d’un point de vue des bases de données que des informations fournies», explique Fabian Heymann, spécialiste technique au Bureau de l’innovation numérique de l’OFEN. Les données reposent sur diverses sources, comme le registre suisse des véhicules, le registre des systèmes photovoltaïques et le registre des bâtiments.

Saas-Fee est la commune suisse qui possède le plus grand nombre de voitures électriques par rapport à son trafic global.

Il ne s’agit pas d’une compétition

Le résultat n’est toutefois pas comparable à une vraie statistique, puisqu’il repose avant tout sur des données et des estimations accessibles au public, relativise Fabian Heymann. «Le ReporterEnergie doit être perçu comme un guide. Il cartographie les tendances et les évolutions», poursuit-il. S’il affiche actuellement trois valeurs, à savoir le nombre de voitures électriques, la production d’énergie solaire et le recours au chauffage renouvelable, il se peut que d’autres paramètres soient prochainement référencés.