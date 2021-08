Vie privée : Votre compte Instagram ne tient qu’à un fil

Pour environ 60 dollars, des escrocs obtiennent le bannissement de quasi n’importe quel compte et proposent ensuite leurs services aux victimes.

Les règlements de comptes entre utilisateurs peuvent passer via des services de bannissement à la demande.

Ils s’en vantent d’en faire une activité à plein temps. Des cybercriminels sont passés maîtres dans l’art de faire fermer indûment un compte par Instagram, raconte le site Motherboard . L’un d’entre eux prétend avoir gagné une somme à plus de cinq chiffres en l’espace d’un mois avec son service. La facture pour éliminer son meilleur ennemi d’Instagram ne coûterait en moyenne que quelque 60 dollars. Sur un forum clandestin, un service fixe par exemple le tarif entre 5 et 30 euros par compte selon le nombre de suiveurs. Il indique pouvoir opérer sur un compte ayant jusqu’à 99 000 suiveurs.

Tactique variée

Les stratagèmes sont bien rodés comme l’explique l’un des escrocs. «J’utilise une méthode d’usurpation d’identité où je passe par la récupération de mes comptes Instagram vérifiés et modifie mon profil pour qu’il corresponde exactement au profil de la cible (photo de profil, nom, bio, etc.). Je la dénonce ensuite pour usurpation d’identité et boum, elle disparaît!». Apparemment, tant que la cible a un visage humain dans sa photo de profil, la méthode fonctionne.