discrimination à Genève – «Votre conjoint est un homme? Ce ne sera pas possible»

L’exposant a dans un premier temps jugé impossible qu’un couple d’hommes prenne part à un cours de cuisine (image d’illustration). Getty Images/iStockphoto

Neo, un Genevois de 37 ans, est en couple avec un homme. Et jamais il n’aurait pensé qu’en 2021, son homosexualité puisse l’exclure de l’événement d’un exposant des Automnales, organisées à Palexpo du 12 au 21 novembre. «C’est la première fois qu’une telle chose m’arrive», observe-t-il, abasourdi. Mercredi à midi, son téléphone a sonné. Au bout du fil, une dame lui propose deux invitations, pour lui et la personne avec qui il est en couple, pour accéder au salon et participer à un cours de cuisine sur le stand de Viplux, une société luxembourgeoise qui vend des articles pour cuire à basse température. Neo est ravi. «Je lui ai indiqué que je viendrais avec mon conjoint», raconte-t-il. C’est alors que son interlocutrice tique. «C’est un homme?, m’a-t-elle demandé. J’ai confirmé. Elle m’a alors dit que ce ne serait pas possible, qu’il fallait que le couple soit composé d’un homme et d’une femme!»

«C’est à croire qu’on n’existe pas»

Interloqué, Neo tente d’argumenter. «Je lui ai rappelé qu’on venait de voter pour le mariage pour tous, que c’était de la discrimination. Elle n’est pas entrée en matière, me répondant juste: c’est comme ça, ce n’est pas possible, au revoir.» Ce vendredi, il affirmait ne pas se sentir triste, mais trouver cela «pathétique. C’est à croire qu’on n’existe pas, c’est incompréhensible! Il faut forcément être un homme et une femme pour faire de la cuisine? Je ne comprends pas.»

«C’est un malentendu, nous nous excusons»

Jointe ce vendredi au numéro de téléphone valaisan d’où l’équipe de vendeurs officie, la femme a confirmé l’épisode. «C’est le principe de l’invitation, c’est seulement pour un homme et une femme.» Elle a très vite été interrompue par une supérieure, qui a tenu un discours très différent. «Bien sûr que l’orientation sexuelle n’a aucune importance pour nous! On ne va quand même pas demander aux gens de choisir leurs partenaires. C’est vraiment un malentendu. La collaboratrice est nouvelle, mercredi c’était son premier jour, elle n’avait pas compris, c’est une faute d’inattention. Nous nous excusons, vraiment, et allons tout de suite inviter ce monsieur et son conjoint.»