Genève : Votre enfant est malade, un seul numéro!

En phase test durant une année, une centrale téléphonique offre désormais un numéro unique pour les urgences destinées aux mineurs.

Orienter, coordonner, coopérer et au final économiser sur les coûts de la santé. Ce sont les objectifs de la centrale téléphonique pour les urgences pédiatriques, atteignable 7/7, de 8h à 22h. Le système est en phase test depuis 2020, afin d’améliorer la prise en charge rapide des enfants et adolescents quand leur pédiatre est absent. Il s’agit également d’éviter un passage aux urgences. Après une année, il est apparu que près de deux tiers des appels n’ont pas débouché sur une consultation médicale. La coordination et la coopération entre les pédiatres permet de participer à l’économie des coûts.