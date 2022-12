Tempête hivernale aux États-Unis : «Votre famille veut vous voir à Noël, mais elle vous veut surtout en vie»

«Historique» selon le service météorologique américain (NWS), la tempête hivernale qui frappe actuellement les États-Unis a engendré d’importantes chutes de neige, des rafales glacées, et des températures descendant jusqu’à -48 °C par endroits. Vendredi matin, plus de 240 millions de personnes, soit 70% des Américains, étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence aux États-Unis.

Le phénomène a provoqué le chaos dans les transports. Une tuile au moment où des millions d’Américains déferlent sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d’année. Dans l’État de New York, une interdiction de se déplacer a été émise dans le comté d’Erie. «On reste chez nous (…) Je ne peux pas voir de l’autre côté de la rue» à cause de la neige, explique Jennifer Orlando.

Chaos dans les transports

Vendredi soir, le site spécialisé Flightaware recensait 5500 vols annulés aux États-Unis, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle, New York, Chicago ou encore Detroit. Plusieurs États ont déclaré l’état d’urgence, comme New York, l’Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. Avec une visibilité proche de zéro, le blizzard et le gel qui affectent une bonne partie du pays, les routes sont devenues très dangereuses.