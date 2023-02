Classement : Votre métier est-il prestigieux? L’Unil vous donne la réponse

Médecins, professeurs d’uni, directeurs d’une grande entreprise ou pilote d’avion sont les métiers les mieux considérés dans la population suisse. Des métiers comme concierge, aide de cuisine, coursier, pompiste ou caissière garnissent les rangs du fond du classement des métiers perçus comme étant les plus prestigieux. Une étude sociologique, cosignée par Dominique Joye, à l’Université de Lausanne, arrive à certaines conclusions qui semblent a priori convenues, mais d’autres sont plus surprenantes.

On peut par exemple lire qu’en comparaison internationale le classement des professions les mieux notées reste à peu près le même. Les métiers les mieux payés et nécessitant le plus haut niveau de formation sont aussi les mieux perçus. La Suisse ne fait pas vraiment figure d’exception, mis à part qu’elle «valorise davantage les professions techniques ou de soins, et moins les professions peu qualifiées des services. Cette tendance est probablement semblable dans les pays fortement tertiarisés», notent les auteurs.