Suisse : Votre partenaire, le tueur: retour sur 15 affaires choquantes

Tous les mois en Suisse, un homme tue sa femme, sa petite amie ou son ex en Suisse. Comment cela peut-il être expliqué? Les journaux dominicaux ont analysé tous les cas de l’année 2018.

Les femmes sont 8,5 fois plus susceptibles de mourir de leur (ex) partenaire que les hommes.

Le 2 mars 2018, la police cantonale valaisanne reçoit l’appel d’un certain Paul S., habitant Brigue (VS): «Je viens de tuer ma femme avec un marteau», explique l’homme au bout du fil… Et ce cas n’est pas isolé. En Suisse, 135 femmes ont été tuées par leur conjoint entre 2009 et 2018, soit une par mois en moyenne, selon l’Office fédéral de la statistique, rapporte le «Matin Dimanche». Durant la même période, 16 hommes ont été tués par leur conjointe, soit 8,5 fois moins.