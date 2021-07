Microbrasserie : Votre pinte, plutôt goût piment, ail ou whisky?

Une microbrasserie du Québec réinvente la bière en brassant sur demande des boissons insolites pour satisfaire la soif de nouveautés des amateurs de houblon.

Basée dans la ville de Québec, l’entreprise Brasseurs sur demande est la première de la province francophone à se spécialiser dans la confection de bières de niche. «Il y en a pour toutes les saisons, toutes les occasions», se réjouit Hélène Martel, 53 ans, une cliente attablée en terrasse, lunettes de soleil sur le nez. «C’est vraiment complet, c’est le fun!» L’expérimentation est la marque de fabrique de la microbrasserie, qui produit en petites quantités (en principe entre 500 et 1000 litres) et brasse à la main.

Clientèle jeune et féminine

Créée en 2017, Brasseurs sur demande s’est d’abord spécialisée dans le brassage pour des commandes spécifiques de particuliers ou d’entreprises. Cependant avec «la pandémie, le nombre de demandes pour le brassage personnalisé a radicalement baissé», selon Bertrand Lemoyne. Et la microbrasserie se concentre désormais presque exclusivement sur des bières peu communes distribuées «en épiceries et supermarchés», ajoute-t-il.

Encore cantonnées aux microbrasseries car produites en volumes réduits, les bières «insolites» sont apparues il y a environ 15 ans dans la province canadienne francophone, d’après Martin Parrot, président de l’Association des microbrasseries du Québec (AmbQ). Dans la région, le nombre de ces établissements a plus que doublé depuis 2015, s’établissant aujourd’hui à 276, selon cette association. Et dans leur sillage, de plus en plus de détaillants spécialisés ont vu le jour.