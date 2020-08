États-Unis Votre smartphone peut savoir quand vous avez trop picolé

Les données relatives aux pas ont permis à des chercheurs de déduire avec une certaine précision le dépassement d’un taux d’alcool.

Bien qu’il s’agisse d’une étude préliminaire, les scientifiques espèrent qu’elle serve de base à des recherches ultérieures. Ils veulent mener d’autres expériences en analysant par exemple la manière dont les gens manipulent leur téléphone dans leurs mains ou les mettent dans leur poche. «Dans cinq ans, j’aimerais imaginer un monde dans lequel si les gens sortent avec des amis et boivent à un degré à risque, ils reçoivent une alerte au premier signe de déficience avec des stratégies pour les aider à cesser de boire et à les protéger d’événements à risque comme la conduite automobile, la violence interpersonnelle et les rencontres sexuelles non protégées», a déclaré le Dr Suffoletto. Son étude a été publiée dans The Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).