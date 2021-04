Nous sommes déjà en avril et l’heure du grand nettoyage de printemps a sonné. Les à-fonds sont une corvée qui permet d’exhumer des objets dont on avait oublié jusqu’à l’existence. La vieille valise en est l’illustration parfaite. Pour voyager, on l’a remplacée, depuis des lustres, par un trolley, mais, nostalgique, on l’a gardée à la cave parce que cet accessoire, qu’on a hérité de son grand-père, est d’une beauté rare. En surfant sur Pinterest, on découvre mille et une façons de transformer une valise en un élément de décoration stylé.