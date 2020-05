#NOUSSOMMESLEFUTUR

Votre voisin a une installation solaire? En voulez-vous une aussi?

Des études montrent que l'adoption de nouvelles technologies connaît un effet d'imitation sociale - également dans le domaine des énergies renouvelables.

Une façon d'augmenter la production intérieure d'électricité serait d'augmenter l'utilisation de l'énergie solaire. Le corps céleste est une source inépuisable d'énergie et l'énergie solaire - comme toutes les formes d'énergie renouvelables - est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et du climat que les combustibles fossiles. Aujourd'hui, l'énergie solaire représente un peu plus de 2% de la production d'électricité en Suisse. L’ensoleillement annuel varie dans notre pays, en fonction du site, de 1’050 à 1’550 kWh/m². En d’autres termes, la surface totale de 41’285 km² de la Suisse reçoit environ 200 fois plus de rayonnement solaire que la consommation totale d’énergie du pays. Quelques endroits très ensoleillés tels que Sion (VS) ou Samedan (GR) sont même comparables à la Toscane ou à la Provence en termes de rayonnement absorbé.

Le potentiel de production énergétique sur les toits suisses serait élevé