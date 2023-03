Jeux vidéo : Votre Wii U pourrait être définitivement morte

La Wii U semble ne pas aimer la solitude. Certains détenteurs de l’ancienne console de Nintendo, considérée comme un échec commercial (seulement 13 millions d’exemplaires vendus), en ont fait l’amère expérience en tentant de la rallumer, souvent après plusieurs années d’inactivité, rapporte Exputer. Ces joueurs indiquent sur Reddit avoir vu apparaître un code d’erreur 160-0103, message qui renvoie à une défaillance de la mémoire système, sans réussir à résoudre la panne. Nintendo n’assurant plus de support pour la Wii U, dont la production a été stoppée en 2017, il n’est plus possible de renvoyer la console au service après-vente pour une réparation. Selon un utilisateur, le problème serait connu et pourrait n’affecter que certains premiers modèles de consoles, ceux intégrant un mauvais lot de puces eMMC de 32 Go fabriquées par Samsung, en particulier.