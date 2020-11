Le trentenaire de Salvan (VS) a de la suite dans les idées. C’était lui qui avait pensé à mixer musique électronique et cor des Alpes, un mélange qui était devenu sa marque de fabrique. Pour «Lichen», son 5e disque, Vouipe a posé ses micros dans des barrages valaisans, aux sources du Rhin ou encore au bord de l’Atlantique. Il a ensuite composé dans un van transformé en studio mobile.

D’où vient cette idée? J’ai toujours rêvé de m’immerger dans des lieux forts, où il y a un contraste entre la nature et la main de l’homme. J’ai essayé de capter leur énergie. Dans des barrages, il y a des sons très cool.

Et après, que faisiez-vous?

Ces sons, parfois anecdotiques, sont l’ossature et l’identité de mes titres. J’ai ensuite ajouté des couches, comme des synthés, des boîtes à rythme ou des instruments tels que le hang ou le didgeridoo. Contrairement aux a priori sur la musique électronique, je ne bosse qu’en analogique et seulement avec des sons naturels.