Vouipe sort un EP en duo avec un musée genevois

Musique électronique : Vouipe sort un EP en collaboration avec le MEG

Le musicien valaisan s’est plongé dans les archives du Musée d’Ethnographie de Genève pour composer les six titres d’«Ubac» qui sera verni jeudi 16 juin 2022 au Châble (VS).

«L’idée était d’établir un dialogue entre la musique alpine contemporaine et la musique alpine patrimoniale. J’ai pu compter sur l’expertise de Madeleine Leclair (ndlr: conservatrice du département d’ethnomusicologie au MEG et responsable des collections d’instruments de musique et des Archives internationales de musique populaire) dans ma démarche artistique», explique Vouipe. Le trentenaire de Salvan (VS) s’est plongé dans les archives et les collections de MEG pour trouver des instruments ou des voix «afin de créer un mélange subtil entre musique contemporaine et musique traditionnelle ancestrale»: «Ce cocktail unique donne à la fois envie de danser et de voyager». Concrètement, par exemple, on peut entendre sur le single «Kulokk» la voix d’une bergère norvégienne.