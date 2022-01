Miss France pas à l'aise avec les réseaux sociaux

Diane Leyre, Miss France 2022 : «Vouloir tout filmer pour les réseaux sociaux, j’ai du mal»

Miss France en titre a évoqué le changement de son rapport à Instagram ou Facebook depuis qu’elle a été élue. Et ce n’est pas évident.

Diane Leyre a été élue plus belle femme de l’Hexagone en décembre 2021 . Depuis lors, et assez logiquement, sa popularité sur les réseaux sociaux a explosé. Rien que sur Instagram , elle est suivie aujourd’hui par près de 600’000 personnes. De quoi donner le tournis et poser aussi certaines difficultés à Miss France, âgée de 23 ans, qui ne sait pas toujours quoi et comment poster.

«C’est complètement nouveau pour moi. Casser le naturel en voulant filmer tout, j’ai du mal. Je ne sais pas quoi poster. Et pour dire quoi? C’est un vrai job», a-t-elle reconnu dans «Paris Match». Diane Leyre veut avant tout partager sur les réseaux sociaux «des choses qui ont du fond, pas des banalités». Et de donner l’exemple d’une vidéo postée en direct durant laquelle elle se démaquille: «Ça, c’est pour dire aux filles: «assumez-vous sans maquillage, au naturel». On n’a pas besoin de filtres, ni de retouches. Avec ces artifices, les réseaux, ce sont des complexes à la pelle. On ne voit que des visages parfaits. On a le droit d’être fatigué, d’avoir des boutons». Elle a encore ajouté dans l’hebdomadaire «Si la plus belle femme de France se montre au naturel, je transmets le message: toi aussi tu peux».