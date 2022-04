Minilifting: Ireland Baldwin répond aux critiques

Ireland Baldwin : «Vous auriez préféré que je vous mente?»

Après avoir révélé qu’elle avait fait un minilifting, Ireland Baldwin, 26 ans, a été passablement critiquée sur les réseaux. Elle a répondu à ses détracteurs.

La fille de Kim Basinger et d’Alec Baldwin ( qui aura bientôt un septième enfant ) en a marre d’être critiquée pour tout ce qu’elle fait. Le 10 avril 2022, après avoir révélé sur Instagram, photos à l’appui, qu’elle et sa cousine avaient fait un minilifting, l’Américaine de 26 ans a reçu de nombreux messages lui disant qu’elle avait eu tort d’avoir recours aux services d’un chirurgien esthétique à son âge.

La jeune femme, qui avait réagi au tir mortel de son père sur un tournage , a expliqué qu’elle avait choisi d’évoquer ce qu’elle avait fait à son visage, parce qu’elle ne voulait pas tromper les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. «J’ai eu recours à un Facetite, une procédure très peu invasive d’une heure. On ne vous anesthésie pas et vous ne passez pas sous le scalpel», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle avait un amas de gras sous son menton dont elle ne parvenait pas à se débarrasser malgré la perte de poids et le sport.

Elle s’est finalement directement adressée à celles et ceux qui avaient trouvé que changer son visage à 26 ans était une erreur: «J’ai 26 ans, je suis une femme majeure et consentante qui a fait un choix et je ne pourrais pas être plus heureuse. Vous auriez préféré que je vous mente? Est-ce qu’on peut s’amuser ici et rester en dehors des affaires des autres?»