20 minutes aux JO - Vous aussi, vous avez entendu ce «clac»?

Moi, je suis dans un établissement en pleine montagne, avec vue sur la Muraille de Chine magnifiquement illuminée la nuit et, après plus de 23 heures de voyage et une nuit blanche, j’ai décidé de faire le fainéant et de commander à manger depuis ma chambre pour voir ce qui allait bien pouvoir se passer. Je n’ai pas été déçu, puisque c’est là aussi un robot qui m’a livré! Je ne vais pas vous mentir, j’avais pas mal d’étoiles dans les yeux.