L’Aquila (It) : «Vous avez démontré un caractère résilient»

«Vous avez démontré un caractère résilient (…) Il y avait tout à reconstruire: les maisons, les écoles, les églises», a déclaré le pape François, à l’Aquila (centre de l’Italie) devant quelques milliers de personnes réunies sur la place du Duomo, dont de nombreuses familles de victimes. Le pape de 85 ans a rendu hommage dimanche à la «résilience» et la «dignité» de la population lors d’une visite dans la capitale des Abruzzes, qui continue de panser les plaies d’un séisme meurtrier en 2009. Le séisme du 6 avril 2009 a fait plus de 300 morts, 1600 blessés et provoqué d’importants dégâts dans la ville, qui reconstruit petit à petit ses édifices, notamment dans le centre historique.

Le souverain pontife est arrivé peu avant 08 h 30 en hélicoptère à l’Aquila (environ 70’000 habitants) où il doit célébrer une messe et la prière dominicale de l’Angelus, avant de repartir à la mi-journée. Peu avant 10 h 00 (08 h 00 GMT), François a rejoint la place de la basilique Sainte-Marie de Collemaggio à bord de la Papamobile, saluant la foule où certains agitaient des drapeaux jaune et blanc du Vatican. Cette basilique, gravement endommagée durant le séisme, est célèbre pour abriter la plus ancienne Porte sainte du monde et le tombeau de Célestin V, premier pape démissionnaire, au XIIIe siècle.