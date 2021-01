Begnins (VD) : «Vous avez l’attitude d’un voleur mais vous êtes un tueur»

Un chien a été mortellement percuté par une voiture mercredi. La jeune propriétaire de l’animal s’en tire avec de légères blessures mais est encore sous le choc. Elle interpelle la personne qui était au volant et ne s’est pas arrêtée.

«Snoopy et moi, c’est une histoire qui dure depuis longtemps. C’était le cadeau d’anniversaire que ma famille m’avait offert à mes 7 ans. Snoopy fait partie de ma vie depuis mon enfance. Mercredi après-midi, une personne au volant me l’a enlevé sans même prendre la peine de s’arrêter. » Du haut de ses 18 ans, Clea est encore sous le choc et très en colère.