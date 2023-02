Insolite : Vous avez oublié votre sex-toy au chalet? Vous n’êtes pas seul(e)!

Le loueur de logements de vacances Interhome a dressé le classement des objets le plus souvent oubliés à la montagne. Et le résultat est plutôt amusant.

Les vacanciers oublient souvent des éléments de leur équipement de ski, mais pas seulement. Interhome

Vous vous êtes éclatés sur les pistes et c’est l’heure de quitter l’appartement loué à la montagne. Et entre les affaires de ski, le portable, les vêtements et autres denrées alimentaires, pas facile de ne rien oublier en préparant les valises du retour. Les oublis sont même si fréquents que le loueur de logements de vacances Interhome Group s’est amusé à dresser la liste des objets les plus souvent retrouvés après le départ des vacanciers, en Suisse, en France et en Autriche.

Sans surprise, ce sont les chaussettes et les sous-vêtements qui occupent la première place de ce classement. La plupart du temps, les agences locales les retrouvent éparpillés sous les lits, voire dans un coin de la salle de bains lors du nettoyage final.

Juste derrière, ce sont les tablettes, ordinateurs, chargeurs et câbles pour téléphones portables qui sont les plus fréquemment retrouvés. Interhome constate qu’ils sont le plus souvent oubliés sous les canapés, ou dans la table de chevet. Les bijoux passent aussi facilement inaperçus lorsqu’on remballe ses affaires.

Même les skis!

Plus surprenant: les vacanciers vont jusqu’à oublier leurs chaussures de ski, leurs bâtons, voire carrément leurs skis. Car le local dédié aux équipements d’hiver ou la terrasse ne sont souvent pas vérifiés, souligne Interhome. Idem avec les pâtes, la confiture, les bouteilles de vin et autres denrées emportées pour pouvoir se mitonner de bons petits plats au chalet. Ils sont fréquemment oubliés dans les placards, voire sur le balcon, qui fait parfois office de réfrigérateur d’appoint.

Last but not least: les vacanciers s’équipent non seulement pour le ski mais aussi manifestement pour passer des soirées coquines à la montagne. C’est ainsi que des sex-toys sont régulièrement retrouvés dans les tiroirs des tables de nuit ou les espaces de rangement… Il n’est pas rare non plus de découvrir des cartes de crédit oubliées voire des enveloppes pleines de billets. Et quand la somme est un peu trop rondelette, l’enveloppe est restituée aux vacanciers, précise Interhome.