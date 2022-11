Vevey (VD): «Vous avez poussé le charity-business à l’extrême limite»

L’entreprise vend des bougies, du savon, des balais et d’autres produits de consommation courante.

Après dix ans de procédures et de multiples renvois, le verdict est tombé lundi. Accusés d’escroquerie, un couple français de 80 ans et leur fille de 59 ans ont été acquittés par le Tribunal de Vevey. On leur reprochait notamment de vendre des produits de consommation courante, comme des bougies ou du papier toilette, à des prix surfaits, en faisait croire à leurs clients que l’argent servirait à aider des handicapés. Un stratagème qui leur a permis d’empocher des millions.