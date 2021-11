Sierre – «Vous avez pris la vie d’une belle personne pour des motifs futiles»

Meurtre ou assassinat? Le Tribunal de Sierre doit trancher deux versions des faits qui se sont passés le 25 novembre 2018 et qui ont entraîné la mort d’un des participants à une rixe. Entre 5 et 6 heures du matin, au domicile du prévenu, l’inculpé et sa future victime se sont battus. L’élément déclencheur? L’invité, ivre, faisait trop de bruit. Les mots se sont transformés en coups de poing, avant que le locataire choisisse d’utiliser une massette et une poêle pour frapper à la tête et tuer.