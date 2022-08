Routes: Vous avez reçu une amende à l’étranger? Mieux vaut la payer

De nombreux Suisses se font flasher sur les autoroutes françaises. Mieux vaut payer son amende. AFP

Comme de nombreux Suisses, vous avez passé vos vacances à l’étranger et vous avez reçu une amende à votre retour. La question se pose dès lors: faut-il la payer ou peut-on se permettre de l’ «oublier»? L’Office fédéral de la police vient de mettre à jour ses recommandations. Verdict: mieux vaut payer ses prunes, et si possible rapidement.

FedPol met en effet en garde les automobilistes tentés de jeter leur PV à la poubelle. Ils risquent en effet non seulement des frais de rappels très élevés, mais aussi un signalement dans un système de recherches international, voire un refus d’entrée dans le pays. Il est aussi possible que la voiture soit séquestrée si on revient dans le pays où le délit a été commis. Et ce, jusqu’au paiement de l’amende.

Échange d’amendes avec la France

Mais les mesures prises en cas de non-paiement varient d’un pays à l’autre. FedPol a donc dressé les risques encourus pour quelques-uns des pays les plus visités par les Helvètes. Ainsi pour la France, il existe un accord entre Berne et Paris sur les infractions sur la route ou en termes de stationnement. Et les deux pays pratiquent «l’assistance en matière d’exécution». Ce qui signifie que la France peut demander à la Suisse de percevoir les amendes françaises, et inversement. Conséquence: si on ne paie pas sa prune, on risque des rappels de la part de Paris, puis de la Suisse, avec les frais de justice qui vont avec…

Prudence en Italie

Des frais de somation qui sont également très élevés en Italie. Mieux vaut donc payer son amende dans les délais, même si Rome et Berne n’ont pas conclu d’accord sur la question. Et une amende ne peut être contestée que par écrit et en italien. En outre, les véhicules étrangers peuvent être directement saisis en cas d’impossibilité de payer une amende, relève de son côté l’assureur AXA.

En Croatie, payez toujours vos frais de stationnement et conservez vos preuves de paiement. Vous risquez sinon de recevoir un courrier d’un cabinet d’avocats croate ou autrichien ou d’un organisme de recouvrement.

Amende salée en Autriche

Il existe aussi des accords de police avec l’Allemagne, l’Autriche ou le Liechtenstein sur la législation sur la circulation routière. Comme avec la France, les États s’échangent automatiquement les données des véhicules et des conducteurs, indépendamment du montant des amendes.

En Autriche, on encourt en outre une amende de 300 à 3000 euros si on ne paie pas sa prune, relève AXA. Et un pays va plus loin encore: les Pays-Bas. Outre des frais de sommation très élevés, le pays fait carrément figurer le véhicule fautif dans la liste néerlandaise des personnes recherchées, confirme FedPol.