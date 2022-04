déco: Vous avez toujours mal allumé et éteint vos bougies

Comment allumer et éteindre correctement une bougie afin de la faire durer le plus longtemps possible? Où la placer pour éviter qu’elle ne fume? À l’intérieur ou sur la terrasse, les bougies sont des objets de décoration qui participe à créer une ambiance. Kudzi Chikumbu, alias @SirCandleMan, partage toutes sortes de conseils sur TikTok pour les entretenir.