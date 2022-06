Législatives en France : «Vous bafouez sans vergogne le respect républicain le plus élémentaire»

A cinq jours du premier tour des législatives, la campagne tourne au vinaigre entre les camps d’Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une percée dans le vote des Français de l’étranger.

Le patron de La République en marche, Stanislas Guérini, a appelé lundi à faire campagne «encore plus fort» en vue du premier tour dimanche. «Maintenant il faut gagner. On doit se rassembler face au cartel mélenchoniste», a insisté Stanislas Guérini, pour qui la Nupes, «c’est la soumission à Jean-Luc Mélenchon» et «la sortie déguisée de l’Europe, la sortie de l’Otan» et «du nucléaire».