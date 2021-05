Tendance - Vous bourgeonnez? Essayez le make-up Flower Power!

C’est le détail qu’il fallait repérer lors de la présentation de la collection printemps-été 2021 d’Anna Sui. La créatrice new-yorkaise et Pat McGrath, star du make-up, avaient convenu d’une mise en beauté Flower Power. La pro des pinceaux a donc stylisé deux marguerites sur le visage du top model Soo Joo Park (photo en tête de cet article). Ce look, popularisé par les hippies dans les années 1960 et 1970, est une tendance actuelle. On l’observe notamment dans le lookbook (photos ci-dessous) de la nouvelle collection du label Ciao Lucia!, établi à Los Angeles.