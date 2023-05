Roland-Garros 2023: «Vous devriez demander à ces athlètes qui ils veulent voir gagner la guerre»

À cet instant, on pouvait lire la stupeur dans les yeux d’Aryna Sabalenka. La Biélorusse a d’abord voulu rectifier les choses. «Je n’ai jamais dit qu’ils me détestaient». «Si, vous l’avez fait plusieurs fois», lui a rétorqué la journaliste. «Non mais écoutez. Lorsqu’on me pose une question sur l’Ukraine, sur le fait qu’on ne m’aime pas, je réponds que s’ils me détestent – elle avait effectivement employé le conditionnel vendredi lors du Media Day –, cela ne me fait ni chaud ni froid. Je l’ai dit à maintes reprises. Personne, aucun athlète russe ou biélorusse, ne soutient la guerre. Personne. Comment cela pourrait-il en être autrement? N’importe quelle personne normale ne le ferait pas. Et si on pouvait avoir un impact, si on pouvait arrêter la guerre, on le ferait. Malheureusement, ce n’est pas entre nos mains.»