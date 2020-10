Villacoublay (F) : L’ex-otage franco-suisse Sophie Pétronin est arrivée en France

L’avion transportant Sophie Pétronin s’est posé ce vendredi vers 12h45 au sud de Paris. L’ancienne captive au Mali a été accueillie par le président français Emmanuel Macron.

Sophie Pétronin est accueillie par ses proches et par le président français lors de sa sortie de l’avion à Villacoublay, au sud de Paris.

Sophie Pétronin, qui était la dernière otage française dans le monde, est arrivée vendredi vers 12h45 en France, après sa libération au Mali et près de quatre années de détention aux mains de djihadistes présumés, a constaté un journaliste de l’AFP.

Elle était accompagnée dans l’avion par son fils, un médecin et des diplomates. La septuagénaire et ses proches se sont ensuite rendus dans le salon d’honneur de la base aérienne avec Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.