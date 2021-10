COMPORTEMENTALISTE POUR CHATS : «Vous êtes bien plus qu’un ouvre-boîte pour votre chat»

Si vous souhaitez avoir un chat, il convient d’observer certains points importants. Alors, faut-il systématiquement opter pour le griffoir le plus grand? Comment faire en sorte que votre chat soit vraiment heureux? Et quels sont les principaux problèmes auxquels vous aurez à faire face? Nous avons demandé à une experte de nous livrer ses conseils. «Chez les chats, les problèmes se manifestent souvent ailleurs, notamment dans le comportement», explique la comportementaliste pour chats, Katrin Held.

Madame Held, qu’est-ce-qui est important en ce qui concerne la gamelle du chat et la distribution de nourriture?

De manière générale, il faut évidemment toujours garder à l’esprit que chaque chat est différent et que chacun a ses préférences. Certains n’aiment pas quand leurs moustaches touchent le bord de la gamelle lorsqu’il mangent: c’est la raison pour laquelle il vaut mieux opter pour une assiette plutôt qu’un bol, qui doit au demeurant être stable. Si vous avez plusieurs chats, leurs gamelles ne doivent pas être trop proches les unes des autres, au risque de stresser les chats. Le fait que les chats, contrairement aux chiens, arrêtent de manger quand ils en ont assez, est un mythe.

Les chats ont leurs préférences en matière de gamelle. Alors que certains aiment manger dans une assiette plate, d’autres préfèrent un bol creux. Le matériel, aussi, a son importance. Unsplash

Que faut-il savoir en matière de bac à litière?

La plupart des gens n’ont pas assez de litières ou celles-ci sont trop petites. La règle veut qu’il y ait deux bacs par chat, sachant que dans la nature, les chats n’urinent et ne défèquent pas au même endroit. Les litières doivent, par ailleurs, être placées dans un endroit calme, dans lequel le chat aimera se soulager. Après tout, vous n’aimeriez pas non plus faire vos besoins sous un lavabo où vous avez à peine la place pour vous retourner, n’est-ce-pas?

Il faut également s’assurer qu’il y ait suffisamment de litière dans le bac, soit environ 15 centimètres. Il est important pour les chats de pouvoir enterrer leurs excréments et ce faisant, ils ne devraient pas toucher le fond du bac. Il faut enlever les excréments une fois par jour et nettoyer à fond le bac et remplacer la litière tous les quinze jours.

Quels jouets sont particulièrement adaptés pour les chats?

Là encore, les préférences varient d’un chat à l’autre, mais il convient néanmoins de garder à l’esprit que les chats sont des chasseurs par nature. Quand vous jouez avec eux, il s’agit donc toujours d’une simulation de chasse. Il faut garder cela à l’esprit lors de l’achat de jouets et dans le choix du jouet lui-même. Aucun chat ne joue avec une fausse souris «morte» inanimée; il faut quelque chose qui bouge et/ou qui fait du bruit. Il n’est pas nécessaire d’acheter des jouets chers: vous pouvez fabriquer vous-mêmes une canne à pêche avec plumes et les chats aiment aussi beaucoup les cartons remplis de paille.

Les chats ont besoin de jouets qui les stimulent, soit par le mouvement, soit par le bruit. Pexels

Ce que beaucoup de gens ignorent est qu’il ne faut pas jouer trop souvent ou trop longtemps sur du parquet avec un chat. Il n’y a pas assez de prise, ce qui peut, à terme, entraîner des blessures au niveau de ses articulations. En revanche, jouer avec un pointeur laser est tout à fait raisonnable, à condition d’offrir au chat une proie à la fin, par exemple en pointant le laser sur une friandise pour chats que l’on aura préalablement déposée dans un coin. C’est important, car chasser sans obtenir de proie est source de frustration pour le chat.

Un grand griffoir est-il forcément mieux?

Non. Ce n’est ni le nombre de plateformes, ni la hauteur du griffoir qui est important, mais la largeur du tronc, qui doit être suffisamment important pour imiter celui d’un vrai arbre. Sur les griffoirs très complexes comportant plusieurs couchages et plateformes, les chats n’ont même souvent pas assez d’espace pour s’étirer correctement lorsqu’ils font leurs griffes.

Cette construction en bois n’est pas un griffoir classique, mais un vrai terrain de jeu pour chats. Pexels

Comment faire en sorte que mon balcon soit sécurisé pour mon chat?

Pour les balcons, je recommande un filet à chat, que vous ferez installer par un professionnel. Certains chats sont de vrais grimpeurs, le filet doit donc être suffisamment dense et résistant. Peu importe la hauteur du filet: une fois que le chat aura compris comment y grimper, il l’aura franchi en un rien de temps. Sinon, les chats apprécient d’être en hauteur. Vous pouvez aussi placer un petit bac à sable avec de la terre et de l’herbe sur le balcon pour les chats domestiques, ils aiment ça.

À quoi faut-il veiller au niveau du couchage?

La plupart des chats préfèrent dormir en hauteur, dans un endroit où ils ont une vue d’ensemble sur leur environnement; certains préfèrent des structures sous forme de niches placées au niveau du sol. Quoi qu’il en soit, il faut toujours placer dans le panier du chat une serviette, que l’on pourra facilement laver. Les chats sont des animaux très propres et n’aiment pas se coucher dans un lit plein de poils, ce qui vaut évidemment aussi pour les couchages dans les griffoirs.

Le couchage de votre chat doit être placé dans un endroit calme. Certains chats préfèrent dormir dans des niches, d’autres plutôt en hauteur. Pexels

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour le lit de votre chat. Un carton, dans lequel on aura placé une couverture douce fera également très bien l’affaire. Vous pouvez aussi observer où le chat aime se coucher et placer un couchage à cet endroit, par exemple sur le rebord d’une fenêtre. Nous avons souvent tendance à l’oublier, mais les chats sont des animaux du désert, à l’origine, et ils aiment la chaleur.

À quoi d’autre faut-il faire attention lorsque j’adopte un chat?

Les chats sont considérés comme plus indépendants que les chiens, mais ont également un grand besoin d’interaction humaine. Vous êtes bien plus qu’un simple ouvre-boîte pour votre chat, qui a besoin de votre contribution et demande de l’attention. Si vous ne faites que regarder la télévision avec votre chat le soir en le caressant un peu, ce n’est pas suffisant. Peu importe que votre logement soit équipé au mieux pour les chats, rien ne remplace le contact et l’interaction qu’il a avec vous, son propriétaire.