Annecy (F): «Vous fournissez aussi les couteaux aux migrants?»

L’attaque au couteau dans un parc au bord du lac d’Annecy (F) a suscité une vague d’émotions. Si les habitants de la région ont été nombreux dimanche à se réunir au Pâquier pour témoigner leur solidarité avec les victimes – l’assaillant a blessé six personnes jeudi dernier, dont quatre très jeunes enfants – d’autres sont plutôt submergés par la colère et la haine, qu’ils extériorisent sur les réseaux sociaux. Une association locale d’aide aux migrants a ainsi été prise à partie sur Facebook: alors qu’elle demandait des dons de nourriture, un message «comme les autres» assure la présidente, les commentaires agressifs se sont multipliés. «Certains nous demandaient si on fournissait le couteau aux migrants», a raconté la présidente de l’association au «Dauphiné libéré» , affirmant avoir été qualifiés de collabos ou de complices, en référence à l’agresseur, un réfugié syrien qui a obtenu l’asile en Suède.

Et sous un autre post, ce sont carrément des menaces de mort qui ont été proférées. Un apéritif, qui aurait dû permettre vendredi aux migrants et aux bénévoles de se rencontrer, a été purement et simplement annulé afin de ne pas prendre de risques, certains internautes laissant entendre qu’ils viendraient «régler leur compte» aux uns et aux autres à ce moment-là. Selon le «Dauphiné libéré», le maire de la ville d’Annecy a lui aussi été la cible de menaces de mort et de messages racistes, via les réseaux sociaux ou même de vive voix. Il a déposé plainte, tout comme l’association caritative.