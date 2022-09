Funérailles d’Elizabeth II : «Vous imaginez Joe Biden dans un bus, vous?»

Les dirigeants du monde entier devront éviter les jets privés pour se rendre au Royaume-Uni, à l’occasion des funérailles d’Elizabeth II. Et des bus collectifs remplaceront hélicoptères et voitures personnelles pour leurs déplacements à Londres, a rapporté lundi le site Politico. La cérémonie aura lieu le lundi 19 septembre, à l’abbaye de Westminster, à Londres. Des dignitaires du monde entier y sont attendus, dont le président américain Joe Biden et de nombreuses têtes couronnées.

Il s’agit d’un immense défi sécuritaire et logistique pour les autorités, qui ont selon Politico demandé aux leaders étrangers d’utiliser, «quand c’est possible», des vols commerciaux et non des avions privés pour se rendre au Royaume-Uni. Oubliés aussi les hélicoptères pour se déplacer dans la capitale britannique et les voitures privées pour se rendre aux funérailles: les dirigeants se rendront à l’abbaye de Westminster en bus, selon des documents du ministère des Affaires étrangères obtenus par le média.