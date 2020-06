Mort de Milton Glaser

Vous ne le connaissez pas, mais tout le monde connaît son oeuvre

L’artiste américain, père du symbole «I <3 NY» au coeur rouge sur fond blanc, est décédé le jour de son 91è anniversaire. Il avait également également réimaginé le logo de l’éditeur de BD D.C. Comics.

Né le 26 juin 1929 dans le Bronx, Glaser était connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner l’identité visuelle de la culture populaire américaine des années 1960 et 1970.

Le logo parfait

«Ce que Milton Glaser a donné à New York restera bien longtemps après lui. I <3 New York était le logo parfait à l’époque et le reste aujourd’hui. Nous avons perdu un designer brillant et un grand New-Yorkais» a réagi samedi matin le gouverneur de New York Andrew Cuomo.