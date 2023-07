Guerre en Ukraine: «Vous ne les retrouverez pas ici»: incertitudes sur Wagner au Bélarus

Mais le président Loukachenko a assuré jeudi que le sulfureux patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, se trouvait en Russie et non «pas sur le territoire bélarusse». Selon lui, les combattants de Wagner sont, eux, «dans leurs camps permanents» en Ukraine et non au Bélarus, «pour le moment». Or, Evguéni Prigojine devait, d’après l’accord passé avec le Kremlin via la médiation de M. Loukachenko qui a mis fin à la mutinerie de Wagner le 24 juin, s’exiler au Bélarus, un pays allié et voisin de la Russie. Interrogé, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu de son côté que Moscou «ne suit pas les mouvements» du patron de Wagner.