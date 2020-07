France

«Vous ne m’aurez pas une deuxième fois»

Le Premier ministre Jean Castex, qui s’était fait «pincer» par un photographe la semaine dernière avec une note confidentielle sous le bras, a cette fois glissé un habile clin d’oeil à la presse.

Un cliché montre en effet la note que le Premier ministre tenait sous le bras en sortant. On peut y lire distinctement: «Vous ne m’aurez pas une deuxième fois», accompagné d’un «Bel été à tous». Un trait d’humour de Jean Castex, qui avait été photographié au même endroit et dans la même situation la semaine dernière. Sauf que, dans sa main, il y avait une note confidentielle sur laquelle on pouvait lire: «Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel?» La phrase faisait référence à Gabriel Attal, nommé porte-parole du gouvernement et qui aspirait visiblement à davantage de responsabilités au sein de l’exécutif.