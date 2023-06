Barrage détruit en Ukraine: «Vous ne pouvez survivre qu’en vous mettant sur le toit»

«On continue de sauver les gens. Et cela inclut les personnes qui se trouvent en zone occupée», explique simplement, à l’AFP, Serguiï Sergueïev. «Nous savons qu’il y a des soldats russes perchés sur des toits, et personne ne vient les sauver», avance-t-il, sans apporter toutefois de preuve. «Mais la priorité, ce sont nos gens.»

Milliers de civils évacués à la hâte

Reprise aux mains des Russes à l’issue d’une contre-offensive réussie en novembre dernier, la ville de Kherson, située le long du fleuve, reste la cible de bombardements russes réguliers depuis l’autre rive. Au milieu: un nombre important de bouts de terre, des îles plus ou moins grandes, qui constituent une zone grise de cette ligne de front bien différente de celle faite de tranchées et de défenses fixes autour de Bakhmout, dans le Donbass.

La situation s’est compliquée depuis mardi et la destruction, à 70 km en amont, du barrage de Kakhovka. Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de l’attaque, mais les conséquences sont déjà dévastatrices pour les zones environnantes: de nombreux villages ont été inondés, des milliers de civils évacués à la hâte et les autorités craignent également une catastrophe écologique.

Plus de cinq mètres d’eau

Dans la ville, l’eau a atteint un niveau de 5,6 mètres, selon les estimations des autorités, et plus de 600 km2 ont été inondés, soit la superficie de la ville de Madrid. Six personnes ont trouvé la mort dans ces inondations à ce stade, selon les autorités ukrainiennes et celles d’occupation russe, et un nombre inconnu de personnes ont fui la montée des eaux par leurs propres moyens, souvent avec très peu d’affaires sous le bras.