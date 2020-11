Respirez profondément

Le bain a un effet positif sur la capacité pulmonaire: la chaleur de l ’ eau fait battre plus vite le cœur et l ’ absorption d ’ oxygène s ’ améliore. De plus, la vapeur chaude nettoie vos sinus et humidifie vos voies respiratoires. Vous en profiterez encore plus si vous ajoutez quelques gouttes d ’ une huile essentielle (par exemple d ’ eucalyptus ou de thym) à l ’ eau.