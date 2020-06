Genève

«Vous n’irez pas à Milan, mais vous aiderez mille personnes»

Une classe du Cycle des Voirets, privée de voyage d’étude, a reversé les sous collectés pour l’occasion à la Fondation Partage. Les images des distributions de colis aux Vernets ont touché les élèves.

«Je suis très optimiste pour l’avenir de cette génération. Ils sont de plus en plus conscients. On le voit aujourd’hui, on l’a vu mardi à la manifestation Black Lives Matter. Je crois en eux.» C’est un professeur fier et heureux qui chantait les louanges de sa classe, mercredi devant les locaux de la Fondation Partage. Privés de voyage d’étude, ces élèves du Cycle des Voirets ont décidé «tous ensemble» de verser l’argent gagné à force de ventes de pâtisseries à une cause noble. «Nous en avons débattu, indique Ousmane Dia, leur enseignant. Il a été question de partager l’argent, d’aller au restaurant ou de faire une fête. Finalement, ils ont voulu aider.» Mercredi, Jenelle, Alessandro et Mehdi ont ainsi pris sur leur temps libre pour remettre un chèque de 850 francs à la Fondation Partage. «Pendant le semi-confinement, les longues files de gens qui venaient chercher des vivres aux Vernets ont beaucoup marqué les élèves», confie leur professeur.