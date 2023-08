Vous n’utilisez pas correctement votre micro-ondes

«Utilisez votre micro-ondes comme un pro», annonce Lan Lam, cuisinière et journaliste culinaire pour le média américain «America’s Test Kitchen». Dans une vidéo postée sur YouTube le 25 juillet, et déjà vue plus d’un million de fois, elle explique que bien utilisé, cet appareil peut s’avérer extrêmement pratique, notamment pour réchauffer de petites quantités de nourriture, comme du beurre ou des liquides.

Ne pas utiliser la puissance au maximum

«Réduire la puissance lors de l’utilisation permet à la chaleur d’être plus uniforme», indique Lan Lam. En effet, pas besoin de mettre la puissance maximale pour réchauffer son repas de midi, qui finit souvent à moitié brûlant et à moitié froid. Avec cette technique, les particules d’eau ne sont pas chauffées de manière égale par le four et ne réchauffent donc pas le plat correctement. «Pour les aliments congelés, mieux vaut utiliser le micro-ondes à 50% de ses capacités afin de dégeler entièrement la matière», précise-t-elle, ajoutant que pour les liquides, «une chaleur moins intense se diffuse plus efficacement.»