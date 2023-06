Britney Spears a le cœur brisé à cause de ses proches

Britney Spears n’aura pas attendu longtemps avant de réagir aux déclarations choquantes de son ex, Kevin Federline, et de leur fils aîné, Preston, 17 ans. Samedi 10 juin 2023, ces derniers ont notamment raconté au « Daily Mail » que l’Américaine de 42 ans était accro à la méthamphétamine et qu’elle avait «besoin de les écouter avant qu’il ne soit trop tard». Ses deux ados, qui auraient vu de la drogue livrée au domicile de leur mère, refuseraient depuis lors d’y retourner.

Outrée par ces accusations, la chanteuse, souvent blessée par les critiques, s’est défendue le lendemain, en postant un long message sur Instagram. «Le fait que des gens racontent des choses fausses sur moi est si triste. Ce n’est peut-être même pas eux qui disent de tels trucs parce que cela n’a aucun sens pour moi», a-t-elle déploré. La star s’est ensuite directement adressée à son fils aîné. «Quand Preston dit que «je dois les écouter avant qu’il ne soit trop tard»… Tu te souviens qu’à chaque fois que tu venais me rendre visite, tu t’enfermais dans ta chambre?» lui a-t-elle balancé. Britney a continué en se disant «triste» parce qu’elle faisait toujours son possible pour faire plaisir à ses deux garçons mais que ce n’était «jamais assez bien» pour eux. Et l’artiste d’ajouter: «Maintenant, vous parlez dans mon dos et ça me brise le cœur.»