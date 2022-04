Présidentielle française : «Vous parlez du fasciste raciste accusé d’agressions sexuelles?»

Mardi soir lors de l’émission «Élysée 2022» sur France 2, Philippe Poutou n’a pas retenu ses coups au moment de laisser sa place à Eric Zemmour.

À cinq jours de l’élection présidentielle française, les douze candidats en lice abattent leurs dernières cartes. Mardi soir, cinq d’entre eux ont participé à l’émission «Élysée 2022» sur France 2: Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Philippe Poutou, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. La semaine dernière, six autres s’étaient déjà prêtés à l’exercice. Seul Emmanuel Macron a refusé de prendre part à ce rendez-vous, provoquant la colère de la chaîne et l’indignation de certains de ses adversaires.