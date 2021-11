Fou de rage, Donald Trump a voulu claquer la porte du parti

États-Unis : «Vous perdrez pour toujours sans moi. Je m’en fous»

Lors du dernier jour de sa présidence, Donald Trump a annoncé à la présidente du Comité national républicain qu’il allait créer son propre parti. Les menaces reçues en retour l’ont rapidement refroidi.

Réplique cinglante

«McDaniel et son équipe dirigeante ont clairement fait savoir que si Trump partait, le parti cesserait immédiatement de payer les factures juridiques engagées lors des contestations post-électorales», écrit Jonathan Karl. Mais ce n’est pas tout: le parti a menacé de détruire l’atout politique le plus précieux de Trump: un répertoire renfermant les e-mails et numéros de téléphone de 40 millions de partisans de Trump. Il s’agit d’une liste que le président avait utilisée pour générer de l’argent en la louant à des candidats républicains ou à des groupes conservateurs au prix fort. Sa valeur est estimée à 100 millions de dollars. Cinq jours après avoir révélé son plan, Trump a fait marche arrière et annoncé qu’il resterait républicain malgré tout.