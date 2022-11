manucure: Vous possédez déjà le vernis tendance de la saison

Si elle ne jure que par la teinte «Malaga Wine» d’OPI, cette couleur est un basique de la plupart des marques de vernis à ongles . Sobre et élégante, elle convient à toutes les carnations. Sur TikTok, les vidéos comprenant le hashtag #MalagaWine cumulent près de 2,8 milliards de vues.

D’autres stylistes ongulaires, comme Betina Goldstein et Tom Bachik, manucures des stars, utilisent également le bordeaux pour les mains de ses clientes. Récemment, ce sont Jennifer Lopez, Margot Robbie (photo ci-dessus), Zoë Kravitz et Vanessa Hudgens qui sont apparues avec des ongles de cette nuance chaude et profonde.